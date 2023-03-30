МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Совет ЕС принял решение продлить до 31 марта 2024 года механизм добровольного сокращения спроса на газ в регионе на 15 процентов с целью обеспечения надежности импорта и стабильных цен, следует из заявления органа. Глава ФСА: Германия хочет обойтись без российского газа следующей зимой

Европейская комиссия 20 марта предложила продлить действие механизма на фоне тяжелой ситуации на мировом газовом рынке и необходимости подготовиться к следующему зимнему сезону.

Отмечается, что страны-члены Евросоюза будут отчитываться об экономии "голубого топлива". При этом, Совет ЕС при необходимости сможет сделать механизм обязательным.

По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, экономия газа поспособствует достижению цели ЕС заполнить ПХГ на 90 процентов к 1 ноября 2023 года.

Летом прошлого года главы европейских Минэнерго согласовали предложение ЕК по снижению спроса на "голубое топливо" на 15 процентов удобным для государств способом.