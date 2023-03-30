МАДРИД, 30 мар — ПРАЙМ. Уровень запасов природного газа в хранилищах Испании составил рекордные 78% по окончанию зимнего сезона, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе испанской энергетической компании Enagas. Европа завершает зиму с лучшим результатом по запасам газа, заявил эксперт

"В начале зимы испанские подземные хранилища были заполнены на 93% — и остаются на историческом уровне около 78% за один день до конца зимнего сезона", — говорится в сообщении.

Согласно компании, регазификационные установки, на которые в 2022 году сжиженный природный газ (СПГ) поступал из 19 различных источников, в среднем были заполнены на 70%. Благодаря этому цены на природный газ в Испании оставались одними из самых низких во всем Европейском Союзе с начала конфликта на Украине. Таким образом, Испания сэкономила около 10 миллиардов евро для национального энергетического бюджета.

Кроме того, отмечается, что Испания экспортировала в Европу на 90% больше природного газа, чем в 2021 году. Экспорт через межсистемные соединения с Францией побил годовой исторический рекорд, а загрузки танкеров с СПГ на испанских заводах увеличилась на 45%.

На этой неделе Еврокомиссия одобрила запрос Португалии и Испании по продлению до конца года так называемого Иберийского механизма, используемого в обеих странах для ограничения цен на газ. Это временная чрезвычайная мера, которая признает страны энергетическим островом, позволяя принимать исключительные меры по снижению цен на электроэнергию.

На данный момент Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. Так, страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. С начала года экспортерами газа в Испанию выступило более 20 стран.