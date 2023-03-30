БАКУ, 30 мар — ПРАЙМ. Азербайджан планирует поставить в Турцию более десяти миллиардов кубометров природного газа в этом году, заявил министр энергетики страны Парвиз Шахбазов. Запасы газа в Испании составили рекордные 78 процентов

Глава азербайджанского ведомства выступил на встрече министров энергетики стран Организации тюркских государств в столице Венгрии Будапеште.

"В текущем году планируется экспортировать 24,5 миллиарда кубометров газа. При этом в Турцию мы отправим 10,2 миллиарда, а еще около 12 миллиардов — в Европу. Всего с запуска Южного газового коридора в Турцию было поставлено 20,9 миллиарда кубометров газа, в Европу — 22 миллиарда", — сказал Шахбазов.

"Южный газовый коридор" протянут между Азербайджаном и Евросоюзом, по нему идет "голубое топливо", добываемое на шельфе Каспийского моря.