БЕЙРУТ, 31 мар — ПРАЙМ. Решение РФ о переводе оплаты поставок природного газа для недружественных стран в рубли укрепляет российскую экономику, заявил РИА Новости ливанский эксперт в области энергетики, профессор международных отношений в Университете Святого Иосифа в Бейруте Шарбель Саккаф. Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, заявили в Турции

Президент России Владимир Путин 23 марта 2022 года заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

"Решение российского президента о продаже газа недружественным странам в рублях заставит государства, которые хотят получать российский газ, приобретать рубли в обмен на драгметаллы или твердую валюту. В итоге при любом раскладе это укрепляет позиции рубля на международном рынке и, соответственно, российскую экономику", — прокомментировал эксперт.

По словам ливанского аналитика, введение расчетов за поставки российского газа в рублях помогло остановить падение российской валюты после начала военных действий на Украине. "Несмотря на то, что Европа ищет альтернативные российскому рынки энергоносителей, Москва тоже нашла дополнительные рынки для сбыта газа, обратившись на восток, а именно к китайскому соседу", — сказал он, напомнив, что для Китая поставки российского газа по трубопроводам обходятся дешевле, чем поставки сжиженного газа.

Эксперт также не исключил, что США "попытаются ответить на решение российского президента экономическими мерами — новыми санкциями или их ужесточением".