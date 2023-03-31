СМИ: Берлин давно знал о причастной к взрывам на "Северных потоках" яхте
ARD: спецслужбы Германии давно знал о яхте, причастной к теракту на "Северных потоках"
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БЕРЛИН, 31 мар — ПРАЙМ. Берлин еще осенью прошлого года получил информацию о яхте, которая стала фигурировать в новостях о взрывах на "Северном потоке" только в январе, передает телеканал ARD, ссылаясь на совместное расследование телерадиопрограмм NDR и WDR.
"Судя по всему, органы безопасности Германии получили информацию о парусной яхте Andromeda уже вскоре после атаки на газопроводы "Северные потоки", — говорится в сообщении
Как ранее рассказали агентству РИА Новости в генпрокуратуре ФРГ, обыски на судне прошли в январе 2023 года. При этом из данных расследования следует, что немецкие спецслужбы узнали о яхте гораздо раньше, поскольку опрос сотрудников компании, владеющей судном, состоялся еще в прошлом году.
О результатах этого опроса позже сообщили Федеральной разведывательной службе, а затем – федеральной прокуратуре, ответственной за расследование терактов.
Взрывы на нескольких нитках российских газопроводах прогремели в сентябре 2022 года. По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под трубы могли заложить водолазы из США, прикрываясь учениями НАТО.
Позже в СМИ появились публикации о том, что причастные к взрывам лица передвигались по Балтийскому морю на яхте.
https://1prime.ru/gas/20230331/840256417.html
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