БЕРЛИН, 31 мар — ПРАЙМ. Берлин еще осенью прошлого года получил информацию о яхте, которая стала фигурировать в новостях о взрывах на "Северном потоке" только в январе, передает телеканал ARD, ссылаясь на совместное расследование телерадиопрограмм NDR и WDR. Обнаруженный вблизи "Северного потока" объект подняли со дна

"Судя по всему, органы безопасности Германии получили информацию о парусной яхте Andromeda уже вскоре после атаки на газопроводы "Северные потоки", — говорится в сообщении

Как ранее рассказали агентству РИА Новости в генпрокуратуре ФРГ, обыски на судне прошли в январе 2023 года. При этом из данных расследования следует, что немецкие спецслужбы узнали о яхте гораздо раньше, поскольку опрос сотрудников компании, владеющей судном, состоялся еще в прошлом году.

О результатах этого опроса позже сообщили Федеральной разведывательной службе, а затем – федеральной прокуратуре, ответственной за расследование терактов. МИД: Россия будет требовать отчеты о расследованиях на "Северном потоке"

Взрывы на нескольких нитках российских газопроводах прогремели в сентябре 2022 года. По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под трубы могли заложить водолазы из США, прикрываясь учениями НАТО.

Позже в СМИ появились публикации о том, что причастные к взрывам лица передвигались по Балтийскому морю на яхте.