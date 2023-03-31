МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Власти Евросоюза и Испании не смогли остановить закупки российского СПГ, против которого так и не ввели санкции, пишет обозреватель испанской газеты El Confidencial Лукас Прото. СМИ раскрыли "наихудший сценарий" для всего мира

Испания стала абсолютным лидером европейских стран по импорту сжиженного природного газа из России. Причем сырье закупают частные компании, и такие сделки считаются абсолютно законными.

"Российский газ в изобилии течет в Испанию, и ни власти страны, ни Брюссель не могут ничего с этим поделать. Страна увеличила закупки этого топлива на 84 процента с начала российской спецоперации на Украине. Ежемесячные статистические бюллетени Enagás за первые два месяца этого года показывают рост на 172 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Неудобная реальность, которая вызвала реакцию как в Мадриде, так и в Брюсселе", — рассказал Прото.

Обозреватель добавил, что европейские власти уже делали попытки надавить на испанских импортеров топлива, хотя российский СПГ и не ограничен западными санкциями. Однако, по его словам, реальность такова, что как в Испании, так и в остальной части Евросоюза нет никакого механизма, чтобы остановить поток энергоносителей на континент.

Прото признал, что растущая привлекательность СПГ из России оказала свое влияние на весь Евросоюз. Импорт этого топлива резко вырос до 19,25 миллиардов кубометров в 2022 году по сравнению с 14 миллиардами кубометров, закупленными в 2021 го, подытожил журналист.