Эксперт Белова: спрос газ из России вырастет в КНР при изменении внешнего мира Поднебесной
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Дополнительный газ из России будет востребован со стороны Китая раньше, чем ожидалось, если внешний мир Поднебесной разделится на дружественный и недружественный — при таком сценарии страна лишится части сжиженного природного газа, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова.
"На сегодняшний день действительно газовый рынок Китая выглядит достаточно сбалансированным. Однако если допустить, что в какой-то момент времени внешний мир для страны разделится на дружественно-недружественный, то порядка 30 миллиардов кубометров получаемого КНР СПГ может попасть под риск", — не исключает Белова.
"Вполне возможно, что страна смотрит на свой газовый баланс и через эту призму тоже, и в этом случае дополнительный российский трубопроводный газ будет востребован ранее, чем изначально подразумевалось", — полагает она.
При этом, как подчеркивает собеседница агентства, труба "не появится за одну ночь" и с момента подписания долгосрочного контракта до начала поставок газа по "Силе Сибири 2" пройдет порядка четырех лет. Причем по опыту "Силы Сибири" видно, что возможно и последовательное наращивание поставок газа, уточняет она.
Россия и Китай согласовали "практически все параметры соглашения" по проекту "Сила Сибири 2", сообщил 21 марта президент Владимир Путин во время расширенных переговоров между российскими и китайскими делегациями. Компаниям для "обеспечения согласования условий" даны указания проработать детали проекта, Россия надеется, что "Газпром" и китайская CNPC выйдут на подписание контракта до конца 2023 года, отметил позже вице-премьер Александр Новак.
Компании определили технические и коммерческие параметры поставок по "западному" маршруту еще в 2015 году. Тогда "Газпром" и CNPC подписали соответствующее соглашение. Предынвестиционные работы по проекту газовый гигант начал в 2020 году, однако соглашение до сих пор не достигнуто. Предполагается, что маршрут магистрали пройдет через территорию Монголии.
https://1prime.ru/gas/20230401/840261168.html