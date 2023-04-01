МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Дополнительный газ из России будет востребован со стороны Китая раньше, чем ожидалось, если внешний мир Поднебесной разделится на дружественный и недружественный — при таком сценарии страна лишится части сжиженного природного газа, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова. Новые китайские автомобили займут около трети рынка России, считают дилеры

"На сегодняшний день действительно газовый рынок Китая выглядит достаточно сбалансированным. Однако если допустить, что в какой-то момент времени внешний мир для страны разделится на дружественно-недружественный, то порядка 30 миллиардов кубометров получаемого КНР СПГ может попасть под риск", — не исключает Белова.

"Вполне возможно, что страна смотрит на свой газовый баланс и через эту призму тоже, и в этом случае дополнительный российский трубопроводный газ будет востребован ранее, чем изначально подразумевалось", — полагает она.

При этом, как подчеркивает собеседница агентства, труба "не появится за одну ночь" и с момента подписания долгосрочного контракта до начала поставок газа по "Силе Сибири 2" пройдет порядка четырех лет. Причем по опыту "Силы Сибири" видно, что возможно и последовательное наращивание поставок газа, уточняет она. В США ужаснулись будущему, которое им готовят Россия и Китай

Россия и Китай согласовали "практически все параметры соглашения" по проекту "Сила Сибири 2", сообщил 21 марта президент Владимир Путин во время расширенных переговоров между российскими и китайскими делегациями. Компаниям для "обеспечения согласования условий" даны указания проработать детали проекта, Россия надеется, что "Газпром" и китайская CNPC выйдут на подписание контракта до конца 2023 года, отметил позже вице-премьер Александр Новак.

Компании определили технические и коммерческие параметры поставок по "западному" маршруту еще в 2015 году. Тогда "Газпром" и CNPC подписали соответствующее соглашение. Предынвестиционные работы по проекту газовый гигант начал в 2020 году, однако соглашение до сих пор не достигнуто. Предполагается, что маршрут магистрали пройдет через территорию Монголии.