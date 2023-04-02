МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российский трубопроводный газ по "Силе Сибири — 2" выглядит для Китая более привлекательным, чем сжиженный природный газ из потенциально недружественных стран, стимулом для ускоренного завершения переговоров по проекту может стать дальнейшее обострение ситуации вокруг Тайваня, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова. Названо условие для увеличения спроса на российский газ в Китае

Россия и Китай согласовали "практически все параметры соглашения" по проекту "Сила Сибири — 2", сообщил 21 марта президент Владимир Путин во время расширенных переговоров между российскими и китайскими делегациями. Компаниям для "обеспечения согласования условий" даны указания проработать детали проекта, Россия надеется, что "Газпром" и китайская CNPC выйдут на подписание контракта до конца 2023 года, отметил позже вице-премьер Александр Новак.

Компании определили технические и коммерческие параметры поставок по "западному" маршруту еще в 2015 году. Тогда "Газпром" и CNPC подписали соответствующее соглашение. Предынвестиционные работы по проекту газовый гигант начал в 2020 году, однако соглашение до сих пор не достигнуто. Предполагается, что маршрут магистрали пройдет через территорию Монголии.

Китай, по словам собеседницы агентства, очень взвешенно подходит к развитию своего газового рынка: наращивая потребление "голубого топлива", он стремится не менее половины спроса обеспечивать собственной добычей. Местные производители, как уточняет Белова, получают определенные льготы и стимулы, на последнем съезде партии в отношении энергоресурсов была подтверждена приверженность политике опоры на собственные силы.

"При этом с точки зрения безопасности, поставки трубопроводного газа выглядят более привлекательными, чем СПГ из потенциально недружественных стран. И тогда, поскольку газ проекта "Сила Сибири" уже учтен в текущем и будущем балансе Китая, именно "Сила Сибири — 2" может обеспечить эту безопасность", — считает аналитик. "Стимулом для ускоренного успешного завершения переговоров (по "Силе Сибири — 2" — ред.) Китаем может стать дальнейшее обострение ситуации вокруг Тайваня", — добавляет она.

Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, в следующем году выросли до 10,4 миллиарда кубометров, а в 2022 году — до 15,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.