МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Подземные хранилища (ПХГ) Евросоюза в конце прошлой недели вновь вернулись в режим, когда закачка газа превышает его отбор и запасы снова пополняются, при этом поставки "Газпрома" через территорию Украины в Европу просели, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) и "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Названо условие для увеличения спроса на российский газ в Китае

По последним данным GIE, за газовые сутки 1 апреля (завершились в 8.00 мск 2 апреля) запасы в ПХГ ЕС подросли на 0,14 процентного пункта (п.п.) — до 55,64%. Это на 20,8 п.п. больше, чем средний уровень последних пяти лет. Общий объем газа в хранилищах составляет примерно 60,92 миллиарда кубов. Данные неокончательные и еще могут измениться.

С 18 марта динамика запасов в европейских ПХГ колеблется, переходя то к нетто-закачке, то к нетто-отбору, что указывает на завершение отопительного периода в Европе. Часто конец зимнего сезона отсчитывают со дня достижения минимального уровня запасов газа в ПХГ.

Годом ранее отопительный сезон в Европе также закончился в конце марта, хотя ПХГ ненадолго возвращались к отбору в начале апреля.

Между тем, поставки газа через украинскую ГТС несколько просели за выходные. В субботу и воскресенье они составляли 37,4-37,6 миллиона кубометров, сообщал "Газпром", тогда как в будни показатель находился в диапазоне 40-42 миллионов. И, по информации ОГТСУ, заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на понедельник, 3 апреля, также не дотянула до 40 миллионов кубометров и составляет 39,5 миллиона.