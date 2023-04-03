ВАРШАВА, 3 апр — ПРАЙМ. Польша продолжает закупать в России пропан-бутан и является лидером по его экспорту в Евросоюзе, сообщает издание Rzeczpospolita. В МИД Польши признали, что изоляция России "не работает"

"Польша по-прежнему является крупнейшим импортером LPG из России, это одна седьмая часть топлива на нашем рынке", — говорится в сообщении.

"В прошлом году мы импортировали из России сжиженный газ (LPG) на сумму 710,3 миллиона евро. Остальная часть ЕС на покупки с этого направления потратила значительно меньше — всего 417 миллионов евро. В последнее время мы импортируем все больше и больше этого топлива", — отмечает Rzeczpospolita.

В отличии от природного газа, LPG, поставляемый из России не находится под санкциями Евросоюза.

По данным компании Unimotu, разница между ценой продукта из России или из других направлений настолько велика, что большинство его потребителей не интересуются западным LPG.

В прошлом году продажи LPG в Польше составили 13,8% от общего объема продаж топлива. На LPG в Польше могут работать до 3 миллионов автомобилей.