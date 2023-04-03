КИШИНЕВ, 3 апр — ПРАЙМ. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в апреле предварительно составит 673 доллара за тысячу кубометров, что на 339 долларов меньше, чем в марте, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В Молдавии ждут роста экономики страны в 2023 году

"В апреле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 673 доллара за тысячу кубометров", — написал Чебан в телеграм-канале.

По его словам, весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз" (Приднестровье).

В марте республика закупала газ по 1011,73 доллара за тысячу кубометров, в феврале — по 1054 доллара за тысячу кубометров.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю (Приднестровье) весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.