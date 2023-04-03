БУДАПЕШТ, 3 апр — ПРАЙМ. Венгрия не будет отказываться от надежных долгосрочных контрактов, в том числе, с "Газпромом", по политическим причинам, заявил на бизнес-форуме Американской торговой палаты в Будапеште глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Россия и Венгрия сотрудничают без проблем, заявил Сийярто

"Мы не будем по политическим причинам отказываться ни от каких надежных источников энергии. Для нас первое в нашей работе — обеспечить безопасность снабжения страны энергией. Наши долгосрочные контракты хорошо работают, мы не готовы и не будем отказываться от них, это точно", — подчеркнул он.

Сийярто пояснил, что речь идет о контрактах с такими компаниями как "Газпром", Shell и некоторыми другими".

Он добавил, что диверсификация означает привлечение новых источников энергии, а не "смену направления поставок".