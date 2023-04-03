МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Рабочая группа США и ЕС по энергетической безопасности договорилась продолжать работу над сохранением высокого уровня поставок американского СПГ Европе в 2023 году, говорится в совместном заявлении группы. США стали главным экспортером СПГ в мире, заявили в Минэнерго страны

Согласно совместному заявлению, группа назвала своими приоритетами на 2023 год постоянную оценку рынков СПГ, поставку в Европу не менее 50 миллиардов кубических метров американского газа, снижение выбросов метана и экономию энергии.

"В ближайшие месяцы Рабочая группа продолжит работу над сохранением высокого уровня поставок СПГ США в Европу в 2023 году на уровне не менее 50 миллиардов кубометров", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что такой уровень необходим на фоне затруднительной ситуации с поставками энергоносителей и необходимостью обеспечить заполняемость хранилищ к следующей зиме.