МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Первая производственная линия завода "Арктик СПГ — 2" по состоянию на конец прошлого года была готова на 95%, говорится в годовом отчете компании "Новатэк". США и ЕС намерены сохранить высокий уровень поставок СПГ Европе

"На конец 2022 года общий прогресс по проекту "Арктик СПГ — 2" составил 73%, прогресс по первой очереди – 95%", — сообщается в отчете.

Уточняется также, что на производстве в Мурманской области завершена установка модулей и проведены гидроиспытания основания гравитационного типа (ОГТ) первой линии. А на платформе ОГТ второй линии завершены бетонные работы, ведётся механическое оснащение.

"В настоящее время на ЦСКМС (в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений — ред.) идут пусконаладочные работы на первом ОГТ, осуществляется сборка модулей второй и третьей технологических линий "Арктик СПГ — 2", — также говорится в обращении к акционерам от лица главы "Новатэка" Леонида Михельсона и председателя совета директоров компании Александра Наталенко.

"Арктик СПГ — 2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" после "Ямала СПГ". Его ресурсная база для производства сжиженного природного газа — Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Ввод в эксплуатацию первой линии планируется в 2023 году, второй — в 2024, третьей — в 2026 году.

В феврале Михельсон говорил, что "Новатэк" сохраняет сроки запуска "Арктик СПГ — 2", а первая линия начнет работу в конце года.