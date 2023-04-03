МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Средняя стоимость ближайших газовых фьючерсов по индексу TTF (самого крупного европейского хаба, расположенного в Нидерландах) в марте снизилась примерно до 490 долларов за тысячу кубометров – в 1,2 раза за месяц и в три раза за год, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Argus: скидка на российскую нефть Urals в Европе в марте уменьшилась

Показатели в среднем составили около 585 долларов за тысячу кубометров в феврале и почти 1500 долларов в марте прошлого года.

Стоимость газа на европейской бирже демонстрирует устойчивый тренд на снижение с конца прошлого года. В первом месяце весны цены впервые с июля 2021 года опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров. Причины – достаточные запасы в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплая и ветреная погода и меры экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа.

Котировки в марте находились в коридоре 430–600 долларов за тысячу кубометров, а максимальные отклонения от расчетной цены в ходе дневных торгов достигали 11,1% в сторону понижения и 25,7% – повышения. Это значительно стабильнее, чем в марте прошлого года. Тогда цены из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, стоимость колебалась в диапазоне 1080–3892 долларов, а отклонения достигали 26,6% в сторону понижения и 52% – повышения.

Газ в Европе принято измерять в мегаваттах в час (МВт.ч), при этом в России учет идет в кубометрах. Фьючерсы в Европе торгуются на бирже ICE, соответственно, котируясь в евро за МВт.ч. Для перевода этого значения в доллары за тысячу кубометров необходимо умножить его на 10,34 и на актуальный валютный курс отношения евро к доллару, а для вычисления средней цены за определенный период использовать значения расчетной – то есть усредненной – цены за торговый день.

Стоимость газа на европейском рынке ощутимо выросла еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны приближались к отметке в 3900 долларов за тысячу кубометров.