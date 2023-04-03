МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. "Новатэк" в 2022 году увеличил свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа до 5,4%, говорится в годовом отчете компании. Банкам разрешили выдавать ипотеку иностранцам из недружественных стран

"В 2022 году доля проектов "Новатэка" на мировом рынке СПГ увеличилась до 5,4% за счет роста производства СПГ на полуострове Ямал и в городе Высоцк. Завод "Ямал СПГ" является четвертым в мире по объему производства СПГ и крупнейшим СПГ-проектом в России", — сообщается в отчете. Предыдущий размер доли не уточняется.

Так, загрузка "Ямала СПГ" в 2022 году составила 120% от номинальной производительности завода. Он отработал на технологическом максимуме и произвел 21 миллион тонн СПГ и 0,8 миллиона тонн стабильного газового конденсата.

"Фактическая надежность работы первых трех технологических линий за 2022 год составила 99,5%, что является одним из лучших показателей в индустрии", — уточняет "Новатэк".

СПГ-проект "Криогаз-Высоцк" в 2022 году работал на уровне 107% от проектной мощности и произвел 707 тысяч тонн сжиженного природного газа.

"В целях увеличения проектной мощности завода с текущих 660 тысяч до 820 тысяч тонн СПГ в год начаты работы по строительству дожимной компрессорной станции мощностью 2,5 МВт. На конец 2022 года велась разработка рабочей документации, размещены заказы на основное оборудование. В 2022 году начато строительство второго поста налива СПГ в автомобильный транспорт на СПГ-заводе "Криогаз-Высоцк", — также сообщает компания.