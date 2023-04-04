МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Импортеров газа в Евросоюз ждут проблемы, если США запретят экспорт СПГ, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Добыча природного газа в США растет, несмотря на падение цен

"Если США запретят экспорт СПГ, чтобы удержать цены на низком уровне, то всем этим модным новым импортерам ЕС предстоит принять очень жесткие решения", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Кнайсль объяснила, что в основе сланцевого бума в том числе низкие процентные ставки. "Кредит, основанный на постоянном притоке денег", — написала она.

"При отсутствии здравого смысла в Брюсселе худшее еще впереди", — заключила экс-министр.