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2023
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В Австрии рассказали о проблеме, с которой может столкнуться Европа
Газ
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Импортеров газа в Евросоюз ждут проблемы, если США запретят экспорт СПГ, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. "Если США запретят экспорт СПГ, чтобы удержать... ПРАЙМ, 04.04.2023
энергетика, новости, газ, спг, евросоюз, сша, австрия, сланцевый газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Импортеров газа в Евросоюз ждут проблемы, если США запретят экспорт СПГ, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
"Если США запретят экспорт СПГ, чтобы удержать цены на низком уровне, то всем этим модным новым импортерам ЕС предстоит принять очень жесткие решения", — написала она в своем микроблоге в Twitter.
Кнайсль объяснила, что в основе сланцевого бума в том числе низкие процентные ставки. "Кредит, основанный на постоянном притоке денег", — написала она.
"При отсутствии здравого смысла в Брюсселе худшее еще впереди", — заключила экс-министр.