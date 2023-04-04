МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Страховые компании Германии Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода "Северный поток", сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. В ЕС сравнили ситуацию с "Северными потоками" с трупом на семейной встрече

"Немецкие страховщики Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток", контролируемого Россией", — заявило агентство со слов источников.

По словам одного из источников, страховой полис покрывает ущерб, который был нанесен магистрали, а также проблемы, связанные с прерыванием ее работы. Страховка также облегчит проведение ремонтных работ, нужных для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря.

Источник также отметил, что немецкое правительство не возражало против страхования. Другие источники сообщили, что некоторые из немецких акционеров Nord Stream выступают за сохранение поврежденного газопровода в случае улучшения отношений с Москвой.

Некоторые немецкие чиновники, политики и другие лица, знакомые с ходом мыслей немецкого правительства, рассказали Reuters, что меньшинство все еще надеется, что "Северный поток" может быть возрожден, хотя мало кто видит перспективы того, что это произойдет в ближайшем будущем.