БУДАПЕШТ, 4 апр — ПРАЙМ. Будапешт и Бухарест надеются получать природный газ из Азербайджана и добывать на черноморском шельфе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с министром энергетики Румынии Вирджилом-Даниэлем Попеску. Венгрия не намерена отказываться от контрактов с "Газпромом"

"Судьбы Венгрии и Румынии связаны в отношении безопасности поставок природного газа, поскольку, с одной стороны, мы вдвоем рассчитываем на природный газ из Азербайджана, а с другой стороны, ждем начала добычи с шельфовых месторождений Черного моря", — написал Сийярто в Facebook*.

Он рассказал, что Будапешт и Бухарест подготовились к реализации планов: увеличили мощность интерконнектора, соединяющего газопроводные системы двух стран, до 2,5 миллиардов кубометров и приняли решение о строительстве газопровода, который сможет доставить природный газ с Черного моря до венгерско-румынской границы.

Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, поскольку это отвечает интересам всех стран. По его словам, из этого станет понятно, готов ли Евросоюз от разговоров о диверсификации поставок газа перейти к реальным шагам для ее осуществления.

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