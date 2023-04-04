Allianz и Munich RE не отрицают новость о страховании "Северного потока"
Allianz и Munich RE не стали отрицать участия в возобновлении страхования "Северного потока"
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БЕРЛИН, 4 апр — ПРАЙМ. Компании Allianz и Munich RE не стали отрицать своего участия в возобновлении страхования поврежденного газопровода "Северный поток", однако под разными предлогами отказались комментировать данную информацию, как следует из ответов страховщиков на запрос РИА Новости.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщило, что немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток".
"Мы по умолчанию не предоставляем никакой информации по отдельным проектам", — сообщили в Munich RE.
В Allianz РИА Новости сообщили, что не комментируют отдельные рабочие отношения с клиентами и не готовы делиться конфиденциальной информацией о текущих контрактах.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/gas/20230404/840283241.html
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