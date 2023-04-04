БЕРЛИН, 4 апр — ПРАЙМ. Компании Allianz и Munich RE не стали отрицать своего участия в возобновлении страхования поврежденного газопровода "Северный поток", однако под разными предлогами отказались комментировать данную информацию, как следует из ответов страховщиков на запрос РИА Новости. В Германии возобновили страхование "Северного потока", сообщил Reuters

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщило, что немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток".

"Мы по умолчанию не предоставляем никакой информации по отдельным проектам", — сообщили в Munich RE.

В Allianz РИА Новости сообщили, что не комментируют отдельные рабочие отношения с клиентами и не готовы делиться конфиденциальной информацией о текущих контрактах.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.