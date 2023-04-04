МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ во вторник подскочили в цене примерно на 1%, так как объем поставок на СПГ-терминалы по-прежнему остается у рекордных максимумов после возобновления работы СПГ-терминала Freeport в феврале. На прошлой неделе СПГ-терминал Freeport возобновил работу в полном объеме. Политолог рассказал, как Россия выиграла от расчетов за газ в рублях

Работа этого СПГ-терминала была приостановлена в июне 2022 года после пожара.

Котировки растут, несмотря на прогнозы более теплой погоды и более низкого спроса на природный газ, чем ожидалось, в следующие две недели. Эти факторы позволят энергетическим компаниям раньше начать пополнять запасы.

Около 13.00 по Гринвичу майские фьючерсы на природный газ выросли в цене на 3 цента, или 1,4%, до 2,127 доллара за млн БТЕ.

В последние недели на рынке наблюдается очень сильная волатильность. Цены росли или снижались более чем на 5% по итогам 12 из 22 последних сессий.

Число открытых позиций по фьючерсам на природный газ на NYMEX в понедельник достигло максимума с октября 2021 года 1,35 млн контрактов третью сессию подряд.

Поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport во вторник могут составить примерно 2,2 млрд кубических футов в день против 2,3 млрд кубических футов в день в понедельник, согласно данным Refinitiv.

Средний объем поставок трубопроводного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в США за истекший период апреля составил 14,1 млрд кубических футов в день против рекордного максимума, достигнутого в марте, 13,2 млрд кубических футов в день.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период апреля составляет 99,9 млрд кубических футов в день против 99,7 млрд кубических футов в день в марте.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может упасть до 96,7 млрд кубических футов в день против 102,1 млрд кубических футов в день на текущей неделе на фоне теплой весенней погоды, прогнозируют в Refinitiv.