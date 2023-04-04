ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. Уровень запасов природного газа в хранилищах ЕС по окончании зимнего сезона составляет 56%, значительно больше традиционных для этого времени года показателей, заявил на брифинге во вторник заместитель министра энергетики США Дэвид Турк. США и ЕС намерены сохранить высокий уровень поставок СПГ Европе

"Данные по запасам природного газа по окончании зимнего сезона в Европе составляют 56%, по запасам СПГ обычно этот показатель обычно составляет 26%", — сообщил представитель минэнерго США, назвав это показателем "замечательного лидерства".

В начале марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщала, что газовые хранилища ЕС до сих пор заполнены примерно на 57%, что более чем в два раза превышает уровень прошлого года. Ранее о рекордных показателях запасов СПГ по итогам зимы также сообщали в Испании, хранилища которой по итогом холодного сезона остались заполнены исторически высоком уровне в 78%.

По информации госдепартамента США, в 2022 году Вашингтон почти в 2,5 раза увеличил объемы поставок сжиженного природного газа в Европу: этот показатель достиг 56 миллиардов кубических метров, что составляет 40% от общего импорта Европой данного вида топлива.

Ранее рабочая группа США и ЕС по энергетической безопасности договорилась продолжать работу над сохранением высокого уровня поставок американского СПГ Европе в 2023 году. Группа назвала своими приоритетами на 2023 год постоянную оценку рынков СПГ, поставку в Европу не менее 50 миллиардов кубических метров американского газа, снижение выбросов метана и экономию энергии. Отмечается, что такой уровень необходим на фоне затруднительной ситуации с поставками энергоносителей и необходимостью обеспечить заполняемость хранилищ к следующей зиме.