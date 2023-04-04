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2023
https://1prime.ru/gas/20230404/840285009.html
США и Украина обсуждают совместную разработку месторождений газа
Газ
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США обсуждают с Украиной совместную разработку газовых месторождений, сообщил заместитель американского министра энергетики Дэвид Турк. "У Украины, разумеется, есть запасы газа…... ПРАЙМ, 04.04.2023
энергетика, новости, газ, сша, минэнерго, газ, разработка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. США обсуждают с Украиной совместную разработку газовых месторождений, сообщил заместитель американского министра энергетики Дэвид Турк.
"У Украины, разумеется, есть запасы газа… Мы ведем некоторые продуктивные дискуссии на двустороннем уровне по поводу разработки этих ресурсов", — сказал он на брифинге для журналистов.
Турк добавил, что месторождения предназначены в первую очередь для удовлетворения внутренних потребностей и будут разрабатываться "на благо… украинского народа и их энергетической безопасности".