ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. США обсуждают с Украиной совместную разработку газовых месторождений, сообщил заместитель американского министра энергетики Дэвид Турк. В Минэнерго США оценили уровень запасов газа в ЕС

"У Украины, разумеется, есть запасы газа… Мы ведем некоторые продуктивные дискуссии на двустороннем уровне по поводу разработки этих ресурсов", — сказал он на брифинге для журналистов.

Турк добавил, что месторождения предназначены в первую очередь для удовлетворения внутренних потребностей и будут разрабатываться "на благо… украинского народа и их энергетической безопасности".