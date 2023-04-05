МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром". Назван ресурс, способный принести России больше доходов, чем нефть

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены в связи с плановыми техническими работами с 28 марта по 4 апреля. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.

"Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров.