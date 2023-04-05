"Газпром" возобновил прокачку газа по "Силе Сибири" в Китай
"Газпром" сообщил о возобновлении поставок газа по "Силе Сибири" после плановых работ
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром".
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены в связи с плановыми техническими работами с 28 марта по 4 апреля. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.
"Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров.
https://1prime.ru/gas/20230405/840287586.html
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