МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) вновь превысил закачку, запасы в них снизились до 55,72% из-за низких для этого времени года температур воздуха, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). "Газпром" возобновил прокачку газа по "Силе Сибири" в Китай

По информации GIE, за отчетные газовые сутки 3 апреля (завершились в 4.00 мск 4 апреля) эти запасы уменьшились на 0,07 процентного пункта (п.п.). И это на 20,85 п.п. выше среднего значения последних пяти лет. Общий объем газа в хранилищах составляет примерно 60,92 миллиарда кубометров. Данные неокончательные и еще могут измениться.

Температура атмосферного воздуха на большей части европейского континента в начале весны ниже нормы, констатирует агентство Bloomberg. Особенно на севере весна "наступит медленнее, поэтому спрос на отопление может продлиться немного дольше и быть выше нормы", отмечает метеоролог Эндрю Педрини из Atmospheric G2, слова которого приводит агентство.

С 18 марта динамика запасов в европейских ПХГ колеблется, переходя то к нетто-закачке, то к нетто-отбору, что указывает на завершение отопительного периода в Европе. Часто конец зимнего сезона отсчитывают со дня достижения минимального уровня запасов газа в ПХГ, на данный момент — это отметка 55,6%, которая была достигнута 21 марта и 29 марта.

Годом ранее отопительный сезон в Европе также закончился в конце марта, хотя ПХГ ненадолго возвращались к отбору в начале апреля.