ЖЕНЕВА, 5 апр — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) не исключает скачка цен на газ в Европе предстоящей зимой, если она окажется холодной, а европейские страны не смогут обеспечить достаточный объем поставок. "Это тупик": Европе озвучили три плохих для нее новости

"Европе повезло, что в 2022 году была мягкая зима и это не позволило ценам на энергоносители вырасти еще больше. Однако если европейские страны не смогут обеспечить достаточные поставки природного газа на следующую зиму и если погода будет более холодной, цены могут снова подскочить", — говорится в докладе ВТО, опубликованном в среду.

В организации также отметили, что в ответ на сокращение поставок газа из России европейские страны стали импортировать больше газа от других поставщиков, включая США, Катар, Норвегию и Алжир. Экономисты ВТО сообщили, что это привело к росту цен на СПГ в других странах, в том числе в Японии, где его цена удвоилась с января 2022 года по февраль 2023 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Однако с конца прошлого года цены перешли к снижению, а в марте впервые за более чем полтора года опустились ниже 450 долларов.