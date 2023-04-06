Реверсные поставки газа по "Ямал – Европе" возобновились в четверг
Реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал – Европа" из Германии в Польшу возобновились
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В четверг реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу возобновились, согласно данным операторов.
В 03.00-04.00 по Гринвичу заявки на поставку газа в Польшу через компрессорную станцию "Мальнов" на немецкой границе составили 801 089 киловатт-часов в час, тогда как часом ранее поставки были равны нулю, согласно данным Gascade.
https://1prime.ru/gas/20230406/840300074.html
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