МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В четверг реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу возобновились, согласно данным операторов.

В 03.00-04.00 по Гринвичу заявки на поставку газа в Польшу через компрессорную станцию "Мальнов" на немецкой границе составили 801 089 киловатт-часов в час, тогда как часом ранее поставки были равны нулю, согласно данным Gascade.