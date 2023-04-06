АНКАРА, 6 апр — ПРАЙМ. Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, пишет в четверг газета Sabah. Эксперты уверены, что Турция уже стала хабом российского газа

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в начале марта сообщал, что вопрос о предложенном Россией газовом хабе в Турции будет вынесен на обсуждение парламента: для его реализации необходимы законодательные изменения.

"Законопроект, принятый Великим национальным собранием (парламентом) Турции, откроет частному сектору путь к импорту природного газа. Структура Botas будет изменена, чтобы превратить Турцию в энергетический центр", — пишет газета.

Согласно изменениям, будут созданы новые подразделения и компании. "Предмет деятельности, фирменное наименование, капитал и структура акционерного капитала компаний, которые будут созданы с целью разделения и реструктуризации деятельности Botas, а также вопросы, касающиеся передачи и аналогичных сделок, которые будут осуществляться в этих рамках, будут регулироваться президентским указом", — уточняет издание. Песков назвал газовый хаб с Турцией сложным проектом

Добавляется, что импорт природного газа будет либерализован как для Botas, так и для юридических лиц частного сектора. Однако эти положения не будут применяться к импорту сжиженного природного газа (СПГ) и спотового трубопроводного газа.

Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.