МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Мировое потребление газа снизилось в прошлом году на 0,4%, до 4,03 триллиона кубометров, но ожидается, что показатель вернется к росту и увеличится на 1% по итогам текущего года, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). ВТО допустила новый скачок цен на газ в Европе

"После рекордного подъема в 2021 году мировое потребление газа снизилось в 2022 году, но ожидается возобновление роста в 2023 году. По оценкам, в 2022 году мировое потребление газа снизилось на 0,4% по сравнению с предшествовавшим годом, достигнув 4,03 триллиона кубометров", — указывается в докладе.

"В 2023 году мировое потребление газа, по прогнозам, увеличится примерно на 1% по сравнению с прошлым годом, при этом рост будет происходить за счет США, Китая и некоторых развивающихся стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — также прогнозирует ФСЭГ.

ФСЭГ отмечает, что мягкая зимняя погода в Северном полушарии в первом и четвертом кварталах прошлого года привела к снижению потребления газа в жилом секторе. При этом высокие газовые цены способствовали тому, что спрос на "голубое топливо" в промышленности также снизился в различных странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Но в США потребление газа выросло на 5% в прошлом году благодаря росту спроса в секторе производства электроэнергии из-за сокращения предложения угля и роста цен на него.