МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Импорт трубопроводного газа в Евросоюз по итогам текущего года может сократиться, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается рост показателя, который в значительной степени обеспечит Россия, говорится в годовом докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). ФСЭГ спрогнозировал рост мирового потребления газа в 2023 году

Аналитики ФСЭГ отмечают, что на Европу на глобальном уровне приходится три пятых трубопроводных поставок газа. Уточняется, что общий объем его импорта в ЕС в прошлом году достиг 203 миллиардов кубометров, что на 26%, или 70 миллиардов кубометров, меньше по сравнению с 2021 годом. Резко сократившийся импорт из России был лишь частично компенсирован увеличением импорта из Норвегии и Азербайджана, говорится в докладе.

"В 2023 году импорт трубопроводного газа в ЕС может еще больше сократиться. В то же время на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, вероятно, будет наблюдаться рост объемов торговли трубопроводным газом, так как на регион в значительной степени переориентируется Россия", – считают в ФСЭГ.

Также ожидается, что по итогам 2023 года экспорт газа из России в Китай увеличится на 40% по сравнению с прошлым годом.