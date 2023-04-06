Европа может сократить импорт трубопроводного газа в 2023 году
ФСЭГ ждет снижения импорта трубопроводного газа в ЕС в 2023 году и роста поставок в АТР
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Импорт трубопроводного газа в Евросоюз по итогам текущего года может сократиться, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается рост показателя, который в значительной степени обеспечит Россия, говорится в годовом докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
Аналитики ФСЭГ отмечают, что на Европу на глобальном уровне приходится три пятых трубопроводных поставок газа. Уточняется, что общий объем его импорта в ЕС в прошлом году достиг 203 миллиардов кубометров, что на 26%, или 70 миллиардов кубометров, меньше по сравнению с 2021 годом. Резко сократившийся импорт из России был лишь частично компенсирован увеличением импорта из Норвегии и Азербайджана, говорится в докладе.
"В 2023 году импорт трубопроводного газа в ЕС может еще больше сократиться. В то же время на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, вероятно, будет наблюдаться рост объемов торговли трубопроводным газом, так как на регион в значительной степени переориентируется Россия", – считают в ФСЭГ.
Также ожидается, что по итогам 2023 года экспорт газа из России в Китай увеличится на 40% по сравнению с прошлым годом.
https://1prime.ru/gas/20230406/840301643.html
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