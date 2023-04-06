МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в мире может вырасти на 4% или чуть больше по итогам года, примерно до 416 миллионов тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Аналитики спрогнозировали рост мировой добычи газа по итогам года

"В 2023 году прогнозируется увеличение мирового импорта СПГ на 4–4,5% (16–18 миллионов тонн) по сравнению с прошлым годом, до 416 миллионов тонн. На Китай и страны Индийского субконтинента и Юго-Восточной Азии, по прогнозам, будет приходиться основная часть прироста импорта СПГ с дополнительным объёмом в 13–15 миллионов тонн", – отмечается в материалах ФСЭГ.

Мировой импорт СПГ в прошлом году составил 399 миллионов тонн, увеличившись на 6% (21 миллион тонн), благодаря резкому росту импорта в Европе, который компенсировал снижение импорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке и Карибском бассейне, уточняется в докладе.

Так, импорт СПГ в Европе вырос до рекордного уровня, на 62% (на 49 миллионов тонн), наряду со снижением поставок трубопроводного газа, тогда как в АТР из-за уменьшения поставок в Китай показатель опустился на 7% (на 20 миллионов тонн).