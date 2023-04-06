МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Спот-цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии на этой неделе остались на минимуме с 2021 года на фоне слабого спроса и высоких запасов в Китае, Японии и Корее. Экспортеры газа ожидают роста мирового импорта СПГ в 2023 году

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в мае на этой неделе осталась без изменений по сравнению с предыдущей неделей, составив 12,50 доллара за млн БТЕ.

С начала года цены на СПГ в Азии упали на 55%. Котировки обрушились более чем на 82% с пика 70,50 доллара, достигнутого в августе 2022 года.

"Драйверы спроса в Северо-Восточной Азии по-прежнему отсутствуют. Низким является даже спекулятивный спрос. На цены, судя по всему, влияет настрой на европейских рынках", — говорит Тоби Копсон из Trident LNG.

"Я полагаю, что торги продолжат проходить в узком диапазоне… до тех пор, пока у электроэнергетических компаний в Китае и Южной Корее не появится стимул наращивать запасы. Сейчас объем запасов в этих странах высокий", — добавил он.

Тобиас Дэвис из Tullett Prebon сообщает, что таиландская компания PTT проявляет интерес к покупке СПГ на спот-рынке. Компания приобрела примерно 10 партий по цене 12-13 долларов за млн БТЕ и проводит тендер на покупку СПГ в мае-сентябре. Филиппины закупили первую импортную партию СПГ у Vitol. Кроме того, партии СПГ покупают и конечные потребители в Индии.

"Китай не проявляет интереса даже при ценах ниже 13 долларов за млн БТЕ. Китайские импортеры остаются в стороне, в то время как спрос со стороны конечных потребителей в Японии и Корее ограниченный из-за высоких объемов запасов", — подчеркнул Дэвис.

Европа по-прежнему является предпочтительным местом назначения СПГ-танкеров, несмотря на забастовки во Франции, из-за которых импорт СПГ в эту страну в марте упал до примерно 1 млн тонн. Танкеры были перенаправлены в терминалы в соседних странах.

Кен Киат Ли, старший аналитик FGE, отметил, что, несмотря на медленное начало сезона закачки в Европе весной, цены остаются в боковом тренде. В большинстве стран объемы запасов природного газа превышают средние показатели.

Стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу в мае по состоянию на 5 апреля составляла 12,374 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights, что на 1,90 доллара дешевле майских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF, отметил Алан Рид из Atlantic LNG.

По словам Рида, спрэд между европейскими фьючерсами на природный газ и ценами на СПГ 4 апреля достиг многомесячного максимума 2,20 доллара. это произошло в основном на фоне забастовок на СПГ-терминалах во Франции, отметил он.

Стоимость фрахта снизилась на фоне ослабления цен на природный газ. Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан в четверг составила 42 000 долларов в день, а в тихоокеанском бассейне она составила 62 750 долларов в день, отметил Эдвард Армитидж, аналитик Spark Commodities.