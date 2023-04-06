КИШИНЕВ, 6 апр — ПРАЙМ. Молдавская государственная компания Energocom планирует закупать природный и сжиженный газ в Греции, с этой целью подписан рамочный контракт в Афинах с газовым оператором DEPA, сообщил глава предприятия Виктор Бынзарь. Экспортеры газа ожидают роста мирового импорта СПГ в 2023 году

Молдавская правительственная делегация, которую возглавил министр энергетики республики Виктор Парликов, в ходе поездки Афины провела встречу с заместителем министра иностранных дел по вопросам экономической дипломатии Костасом Фрагогианнисом, директором компании Gastrade, управляющей проектом СПГ-терминала в Александруполисе, Костасом Сифнайосом и директором компании по поставка газа DEPA Костасом Ксифарасом.

"Energocom подписала контракт EFET (рамочный контракт) с греческим газовым оператором DEPA в Афинах. Обсудим вопросы, связанные с закупками природного и сжиженного газа. Греция в настоящее время является стратегическим пунктом доступных источников энергии. Она имеет один терминал сжиженного природного газа (СПГ), а второй будет сдан в эксплуатацию к концу года. В Грецию трейдеры из региона привозят газ из нескольких географических точек — Востока, США, Африки, и цены здесь выгодные", — написал Бынзарь на своей странице в соцсетях.

В свою очередь министр энергетики Парликов подчеркнул, что соответствующее сотрудничество с Грецией позволит Молдавии обеспечить себя в зимний период запасами газа в хранилищах.

"Сотрудничество между Молдавией и Грецией позволит нам усилить роль подземных хранилищ газа на Украине для обеспечения Центральной Европы природным газом в холодный период. Опыт компании Energocom в прошлом сезоне по использованию интерконнектора Греция — Болгария показал возможность использования трансбалканского газопровода в реверсивном режиме", — отметил молдавский министр.

Ранее правительство Молдавии сообщило, что Кишинев в феврале впервые осуществил транспортировку природного газа транзитом в режиме "виртуального реверса" из Евросоюза, были созданы возможности для транспортировки газа как в республику, так и на Украину, в том числе по Трансбалканскому газопроводу.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Цена газа, поставляемого Молдавии "Газпромом", в апреле составляет 673 доллара за 1 тысячу кубометров.