КИШИНЕВ, 6 апр — ПРАЙМ. Тариф на газ для конечных потребителей в Молдавии может быть снижен в ближайшее время, заявил в четверг глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. "Молдовагаз" погасит кредит, взятый под залог газотранспортной системы

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.

"На следующей неделе, перед пасхальными праздниками, представим в НАРЭ (национальный регулятор энергорынка — ред.) наши расчеты по корректировке тарифа… Есть предпосылки для его снижения. Но я не могу сейчас назвать точную цифру. Одно могу сказать, при расчете тарифов в октябре 2022 года, около 6,5 леев (примерно 35 центов – ред.) составили эти финансовые отклонения", — сказал Чебан в эфире кишиневского телеканала N4.

Он не стал возражать ведущему, который предположил, что новый тариф составит порядка 24-25 леев (1,37 доллара) за кубометр против нынешних 29,3 лея (1,5 доллара).

Глава "Молдовагаза" отметил, что в 2022 году потребление на правом берегу Днестра (Молдавия без учета Приднестровья) составило 850 миллионов кубов газа, что на 20% меньше, чем в 2021 году.

"На снижении потребления сказались разные факторы: это и экономия со стороны потребителей, и погодные условия — зима не была суровой. Кроме того, потребители переходили и на другие источники энергии, такие как дрова, уголь", — добавил Чебан.

На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.