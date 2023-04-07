МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Можно ожидать новых газовых контрактов между Россией и Венесуэлой, заявил РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. Россия и Венесуэла откроют прямой транспортный коридор

"Направление этого рода требует очень больших вложений и оборудования, которое сегодня может произвести РФ. Ряд компаний готовы к этому подключиться. Но пока с нашей стороны информация не подтверждена. Буквально месяц назад в Венесуэле началась антикоррупционная кампания, многое поменялось, в отставку ушел министр нефти и неделю назад вступил в должность новый министр. Поэтому я думаю, там будут новые веяния, новые контракты, новые дела и более серьезный подход работы с Россией. Газовые контракты однозначно будут, наверное, даже более заметные и важные", — сказал он в интервью агентству.

Вице-премьер РФ Александр Новак в декабре говорил, что у России и Венесуэлы в сфере энергетики действуют пять совместных проектов и сотрудничество на этом направлении расширяется, в том числе в газовой отрасли, где стороны обсуждают два будущих совместных предприятия.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.