АНКАРА, 8 апр — ПРАЙМ. Обнаруженный Турцией газ в Черном море способен удовлетворять бытовые потребности на протяжении 35 лет, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Аналитики спрогнозировали рост мировой добычи газа по итогам года

Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Во время выступления в парламенте Эрдоган заявил, что добываемый Турцией на шельфе Черного моря природный газ начнет поступать в национальную распределительную систему 20 апреля.

"Наши запасы 710 миллиардов кубометров газа. Это способно на 35 лет удовлетворить потребности всех жилых домов", — сказал Донмез в интервью CNN Türk.

По его словам, население сможет использовать черноморский газ в домах с мая.