АНКАРА, 8 апр — ПРАЙМ. Россия закрывает одну треть, около 30%, потребности Турции в природном газе, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Турция начала законодательный процесс по проекту газового хаба

Ранее он заявлял, что Анкара оплачивает некоторую часть поставок в рублях, ведет переговоры по цене.

"Мы заключаем необходимые соглашения. Будем увереннее в этом плане с началом потребления отечественного газа (с Черного моря). Мы получаем одну треть, около 30 процентов, необходимого нам газа из России. Также получаем газ из Азербайджана и Ирана", — сказал Донмез в интервью CNN Türk.

В октябре агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Источники отмечали, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению. Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет, заявлял РИА Новости источник в Анкаре.