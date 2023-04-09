КИШИНЕВ, 9 апр — ПРАЙМ. Кишинев заинтересован в привлечении азербайджанских инвесторов и диверсификации источников поставок газа за счет Баку, заявил вице-премьер и глава МИД Молдавии Нику Попеску. В Молдавии подсчитали, сколько стране сэкономил контракт с "Газпромом"

Он провел втречу в Кишиневе с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.

"Я подчеркнул заинтересованность Молдавии в привлечении как можно большего числа азербайджанских инвесторов в республику для внедрения совместных проектов. Наша страна заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа", — написал Попеску в Telegram-канале после встречи.

Молдавский вице-премьер высоко оценил результаты, достигнутые с момента установления молдавско-азербайджанских дипотношений, а также заявил об открытости Кишинева к развитию сотрудничества с Баку в энергетической, экономической и сельскохозяйственной сферах.

Кроме того, собеседники затронули тему взаимодействия Молдавии и Азербайджана в рамках международных и региональных организаций.