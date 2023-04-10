АНКАРА, 10 апр — ПРАЙМ. В Турции рассчитывают к 2026 году покрыть 30% своей потребности в газе за счет месторождений в Черном море, снизив зависимость от импорта, следует из сообщения гостелеканала TRT Haber. Россия закрывает треть потребностей Турции в газе, заявили в Анкаре

"Ежегодное потребление природного газа в Турции составляет 55-60 миллиардов кубометров. Целью является обеспечение к 2026 году 30% потребляемого газа за счет черноморского месторождения. Ожидается, что это позволит значительно снизить зависимость от иностранных энергоносителей. Ожидается, что добавление отечественного газа в систему еще больше укрепит позиции Турции в контрактах на импорт природного газа", — отмечает телеканал.

В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и "стоят" на международных рынках 1 триллион долларов.

Во время выступления в парламенте Эрдоган также заявил, что добываемый Турцией на шельфе Черного моря природный газ начнет поступать в национальную распределительную систему 20 апреля.

Кроме того, ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что обнаруженный в Черном море газ способен удовлетворять бытовые потребности на протяжении 35 лет, и население сможет использовать его в домах с мая.