МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) был построен на 88,6% к началу апреля, следует из сообщения инжиниринговой компании НИПИГАЗ. Экспортеры газа ожидают роста мирового импорта СПГ в 2023 году

"Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу апреля 2023 года составил 88,6%", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале компании в мессенджере Telegram.

К началу марта ГПЗ был построен на 88,38%. таким образом, за март прогресс реализации составил 0,22 процентного пункта.

Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года.

Согласно проекту, завод будет производить в год 38 миллиардов кубометров газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.

Заказчик реализации проекта — ООО "Газпром переработка Благовещенск", управление строительством осуществляет НИПИГАЗ, ранее входивший в группу "Сибур".