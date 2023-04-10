МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе демонстрируют смешанную динамику величины запасов — так, за прошедшие отчетные сутки они вновь вернулись к режиму преимущественной закачки, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). СМИ раскрыли планы Турции по добыче газа в Черном море

Согласно информации на сайте GIE, по итогам газовых суток 8 апреля (завершились в 8.00 мск 9 апреля) запасы в ПХГ Евросоюза выросли на 0,06 процентного пункта (п.п.), до 55,37%. Это на 20 п.п. больше среднего показателя за последние пять лет. Общий объем газа в хранилищах составляет примерно 60,64 миллиарда кубометров. Эти данные неокончательные и еще могут измениться.

С 18 марта динамика запасов в европейских ПХГ колеблется, переходя то к нетто-закачке, то к нетто-отбору, что указывает на завершение отопительного периода в Европе. Часто конец зимнего сезона отсчитывают со дня достижения минимального уровня запасов газа в ПХГ. На данный момент — это отметка 55,31%, которая была достигнута 7 апреля.

Годом ранее отопительный сезон в Европе закончился в конце марта, хотя ПХГ ненадолго возвращались к отбору в начале апреля.