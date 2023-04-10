БЕРЛИН, 10 апр — ПРАЙМ. Вашингтон хотел шантажировать Москву взрывов на магистралях "Северный поток" и "Северный поток — 2", чтобы предотвратить проведение СВО на Украине, заявил в интервью Tichys Einblick журналист Сеймур Херш. NYT: обвинение Украины в ЧП на "Северных потоках" может лишить ее помощи

"Требование было выдвинуто незадолго до Нового года 2021 года, вероятно, в период Рождества. Идея заключалась в том, чтобы найти что-то необычное, что президент (США) мог бы использовать как приманку или угрозу, чтобы убедить… (Россию не предпринимать военных действий на Украине. — Прим. ред.)… Идея заключалась в том, чтобы сказать (президенту России Владимиру) Путину: "Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной"", — сказал он.

Херш полагает, что власти США хотели убедить Россию сохранить статус-кво на Украине. Но, как подчеркнул публицист, Вашингтон не умеет убеждать и действует по принципу: "вы или с нами, или против нас".

ЧП на "Северных потоках" произошло в конце сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В феврале этого года Херш, ссылаясь на данные источника, заявил, что за взрывами стоит США: в июне 2022 года во время учений НАТО американские водолазы подложили взрывчатку под трубопроводы, позднее норвежцы активировали бомбы. В марте New York Times заявила о разведданных, согласно которым за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Сразу же газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. В статье говорилось, что операция проводилась при помощи яхты, которую арендовали у польской компании. Она, в свою очередь, могла принадлежать украинцам.

Позднее Херш заявил, что после визита в США канцлера Германии Олафа Шольца и его встречи с Байденом ЦРУ совместно с немецкой разведкой попросили подготовить для СМИ альтернативную историю о ЧП.