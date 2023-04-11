ВАРШАВА, 11 апр — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen в 2022 году более чем вдвое увеличил добычу газа в Норвегии — до 3,15 миллиарда кубометров, сообщила пресс-служба компании. Запасы газа в европейских подземных хранилищах вновь выросли

"Группа Orlen показала более чем двукратное увеличение добычи природного газа из месторождений Норвегии в 2022 году", — отмечается в сообщении. "Добыча составила 3,15 миллиардов кубометров, тем самым показав 100-процентный рост по сравнению с 2021 годом, когда было 1,42 миллиарда кубометров", — добавили в компании.

Общая добыча природного газа группой Orlen в Польше и за границей достигла 7,7 миллиарда кубометров в 2022 году. "Этот объем – почти половина спроса на этот вид топлива в стране в прошлом году", — указано в сообщении.

В будущем Orlen планирует еще больше увеличить добычу газа, "которая до 2030 года может достигнуть уровня в 12 миллиардов кубометров". "В области заграничной деятельности наш приоритет – норвежский континентальный шельф… Мы также постоянно инвестируем в разведку и добычу газа в Польше, где открываем новые месторождения этого энергоносителя, что позволяет сохранить добычу в стране на стабильном и высоком уровне", — сказал глава компании Даниель Обайтек. Молдавия намерена диверсифицировать поставки газа с помощью Азербайджана

По данным польского министерства климата и защиты окружающей среды, в 2022 году объем использованного в Польше газа составил 16,62 миллиарда кубометров.

На норвежском континентальном шельфе Orlen владеет в настоящий момент 98 концессиями и ведет добычу газа на 17 месторождениях. Там Польша рассчитывает довести добычу до 6 миллиардов кубометров до 2030 года. Добыча на собственной территории в 2022 году составила в Польше 3,43 миллиарда кубометров. Также польская компания ведет поиск и добычу газа в Литве, Канаде и Пакистане.