КИШИНЕВ, 11 апр — ПРАЙМ. Высокие тарифы на газ в Молдавии привели к сокращению его потребления за год на 20%, заявил во вторник глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан. Украина возобновляет поставки электроэнергии в Молдавию и Польшу

Население Молдавии начало отопительный сезон с тарифом на природный газ в 29,3 лея (1,5 доллара), по сравнению предыдущим сезоном он вырос в семь раз, тогда он составлял 4,57 лея или 23 цента. Эксперты в Кишиневе отмечают, что на столько же, по сравнению с ноябрем прошлого года, у потребителей увеличились долги по оплате за газ.

"Безусловно, тарифы высокие. Предприятие "Молдовагаз" не заинтересовано в этом, мы уже видим, что по сравнению с прошлым годом потребление уменьшилось на 20%. Это невыгодно ни для всей системы, ни для транспортно-распределительной деятельности, потому что показатели продолжают снижаться", — заявил Чебан в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").

Вместе с тем он уточнил, что если появятся предпосылки для снижения внутреннего тарифа на природный газ, то компания сразу же предоставит расчеты национальному регулятору рынка. По словам Чебана, такая вероятность существует.

"Мы уже восстановили значительную часть финансовых отклонений в 2022 году, то есть потребитель заплатил нам через эти более высокие тарифы, эти отклонения составляют около 6,5 леев (35 центов) в тарифе. Если за счет снижения закупочной цены скорость восстановления будет выше, то появятся предпосылки для снижения тарифа", — отметил Чебан. Молдавия намерена диверсифицировать поставки газа с помощью Азербайджана

Ранее глава "Молдовагаза" заявлял в СМИ, что в 2022 году потребление на правом берегу Днестра (Молдавия без учета Приднестровья) составило 850 миллионов кубов газа.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.