БАКУ, 11 апр — ПРАЙМ. В первом квартале текущего года Азербайджан экспортировал в Европу около 3 миллиардов кубометров газа, сообщил глава азербайджанского минэнерго Парвиз Шахбазов. Жители Молдавии стали потреблять меньше газа из-за высоких тарифов

"В первом квартале этого года добыча нефтеконденсата в Азербайджане составила 7,7 миллиона тонн, экспорт — 6,4 миллиона тонн. За отчетный период было добыто 12,2 миллиарда кубометров газа, 6,5 миллиардов кубометров были экспортированы. 2,9 миллиарда кубометров газа было экспортировано в Европу, 2,7 миллиарда кубометров в Турцию, 0,9 миллиарда кубометров в Грузию", — написал Шахбазов на своей странице в Twitter.

Газопровод "Южный газовый коридор" протянут между Азербайджаном и Евросоюзом, по нему идёт "голубое топливо", добываемое на шельфе Каспийского моря.