МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. "Газпром" рассмотрит возможность поставки в 2023 году сверхконтрактных объемов газа в Венгрию, а также отсрочки платежа по этим поставкам, сообщается в телеграм-канале компании. В МВФ назвали фактор, обеспечивающий поддержку российской экономике

"Газпром" рассмотрит возможность поставки сверхконтрактных объемов природного газа в Венгрию в 2023 году и применения отсрочки платежа по этим поставкам", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе его визита в Москву был продлен договор с "Газпромом" о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов. Кроме того, он отметил, что было решено оставить в силе договор с "Газпромом", по которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен.