МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В России предложили ужесточить административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами, пишут "Известия". Дачникам рассказали, как перевозить негабаритные грузы на легковой машине

С соответствующей инициативой выступил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Он направил письмо вице-премьеру Александру Новаку.

По словам Катырина, число аварий с газобаллонным оборудованием (ГБО) продолжает расти, нередко оно становится причиной человеческих жертв, поэтому палата разработала комплекс мер по повышению безопасности.

В представленных материалах отмечается, что ТПП предложила усилить ответственность за нарушение мер безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа (СУГ). Для этого предлагается ввести новую стать. в главу 9 КоАП. Она предусмотрит штрафы в размере от 30 тысяч рублей до 100 тысяч для физических лиц, а для юридических — от 200 до 800 тысяч с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев уточнил, что сейчас вместо этой статьи сейчас применяется статья 9.23 КоАП, которая не конкретизирует ответственность за обращение именно с баллонами СУГ, а прописывает ее за нарушение норм безопасности при использовании газового оборудования в целом. По этой статье в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены максимальные штрафы в размере до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 400 тысяч.

"Таким образом, в случае внедрения разработанных ТПП нововведений размеры штрафов для юрлиц и физлиц могут вырасти в два–три раза", — отметил Гусев.