КИШИНЕВ, 12 апр — ПРАЙМ. Объем потребления российского газа в Молдавии в марте по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 56,7%, сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Жители Молдавии стали потреблять меньше газа из-за высоких тарифов

"Объем потребления природного газа в марте текущего года составил 64,7 миллиона кубических метров, что на 56,7% ниже показателей того же периода 2022 года. В то же время, по сравнению с февралем 2023 года, этот показатель уменьшился на 29,2 миллиона кубических метров, или на 31,1%", — написал Чебан в Telegram-канале.

Он отметил, что бытовые потребители по состоянию на 31 марта погасили 95,5% выставленных в счетах сумм. Юридические лица оплатили 94,5% платежей. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 71,9%.

За отчетный период от сети были отключены 602 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 8,3 миллиона леев (около 460 тысяч долларов).

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию.