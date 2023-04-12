МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В интервью телеведущему Такеру Карлсону экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что не станет говорить, кто подорвал "Северные потоки". "Устали от вашего вмешательства". В Европе раскрыли США горькую правду

"Я не хочу неприятностей для своей страны, поэтому я не отвечу (на вопрос "кто подорвал "Северный поток" — Прим. ред.)", — сказал он.

Трамп также добавил, что вполне готов назвать ту страну, которая к этому точно непричастна.

"Могу только сказать, кто этого НЕ совершал — это Россия", — констатировал Трамп.

Бывший президент США также признался, что во время своего президентства неоднократно разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным на тему Украины и наблюдал в словах своего коллеги любовь по отношению к стране.

Взрывы на российских газопроводах прогремели в сентябре 2022 года. Российская Генпрокуратура завела дело о теракте. В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к теракту на "Северных потоках".