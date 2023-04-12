МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая компания QatarEnergy заключила соглашение с China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), согласно которому катарская компания передаст китайской долю в 5% в проекте расширения Северного месторождения на востоке (NFE), следует из пресс-релиза QatarEnergy. Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Европу в первом квартале

"Компания QatarEnergy объявила о подписании окончательного соглашения о партнерстве с Китайской нефтехимической корпорацией (Sinopec) по проекту расширения Северного месторождения на востоке (NFE), крупнейшему проекту в истории индустрии СПГ", — говорится в сообщении.

В соответствии с условиями соглашения, QatarEnergy передаст Sinopec 5%-ную долю участия в эквиваленте одной нитки трубопровода NFE мощностью 8 миллионов тонн в год. Данное соглашение не повлияет на доли участия других акционеров.

В настоящее время Катар ведет работы по расширению добычи на своем месторождении газа Северное в Персидском заливе, которое он делит с Ираном. Как ожидается, в результате к 2026 году Катар будет производить 110 миллионов тонн СПГ в год вместо нынешних 77 миллионов тонн. Основную часть газа Катар экспортирует в страны Азии.

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) — одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.

QatarEnergy контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение.